EuroBillTracker : Bettemburger verfolgt Geldscheine auf der ganzen Welt

Beim Geldabheben oder beim Bezahlen an der Kasse bevorzugt Claude 30 Fünfer, statt drei 50-Euro-Scheine. Und das aus gutem Grund: Er ist Geldscheintracker. Seit über 20 Jahren codiert er jeden Geldschein, der ihm in die Hände fällt, in der Hoffnung, dass eines der 200.000 Mitglieder der EuroBillTracker-Gemeinschaft ihn schonmal vor ihm in den Händen hielt. Oder dass eine seiner getrackten Banknoten gefunden wird.