Armut in Luxemburg: Bettler in der Hauptstadt werden immer penetranter

Dreiste Bettelei scheint in Luxemburg zu einem ernsten Problem zu werden. Die Bürgermeisterin der Hauptstadt, Lydie Polfer (DP), musste dies am eigenen Leib erfahren: «Einer von ihnen hat mir eine ganze Schachtel Popcorn ins Gesicht geworfen», klagt die DP-Politikerin und stellt fest, dass sich die organisierte Bettelei in der Stadt – besonders am Hauptbahnhof und dem Hamilius – immer weiter ausbreiten würde. «Wenn wir nichts unternehmen, wird die Situation immer extremer», warnt Polfer. Die Mitglieder dieser Bettelringe hätten es vor allem auf ältere Menschen abgesehen, die sie verfolgen und belästigen, wenn sie kein Geld von ihnen bekommen.