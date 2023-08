Washington: «Beunruhigender Alarmruf» – großer Polizeieinsatz im US-Kapitol

In Washington findet am Mittwoch ein großer Polizeieinsatz statt. Die Polizei habe einen Notruf wegen eines möglichen aktiven Schützen erhalten.

In Washington ist ein großer Polizeieinsatz im Gange. Das Kapitol wird nach einem «beunruhigenden Alarmruf» durchsucht. Nach Angaben der Polizei sucht man nach einen mutmaßlichen Schützen. Die Personen in den Bürogebäuden des Senats werden aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Auf Aufnahmen ist zu sehen, wie Menschen mit erhobenen Händen evakuiert werden.

Der US-Senat befand sich in der Sommerpause und die Mehrheit der Abgeordneten war nicht in ihren Büros. «Bitte bleiben Sie der Gegend fern, da wir noch Ermittlungen durchführen. Wir werden hier weiterhin mit der Öffentlichkeit kommunizieren», schrieb die Washingtoner Polizei auf X. «Unsere Beamten suchen die Gegend in und um das Senatsgebäude ab», heißt es weiter.

Offenbar ein Fehlalarm

Ein Sprecher des Metropolitan Police Department in Washington sagte gegenüber ABC News, dass der Anruf über einen aktiven Schützen offenbar ein Fehlalarm war. «Es wurden keine Verletzten und kein Schütze gefunden», sagte der Sprecher. Der Einsatz laufe jedoch weiter.



Das Bürogebäude liegt nur wenige Blocks von dem Gerichtsgebäude entfernt, in dem der ehemalige Präsident Donald Trump am Donnerstag vor Gericht erscheinen soll, um seine jüngste Anklage zu verhandeln.