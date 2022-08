Los Angeles : «Beverly Hills, 90210»-Schauspieler Joe Tata ist tot

Der aus der Teeny-Serie «Beverly Hills, 90201» bekannte US-Schauspieler Joe E. Tata ist tot. Er sei im Alter von 85 Jahren am Mittwoch gestorben, teilte seine Tochter Kelly in einem Post auf der Website GoFundMe am Donnerstag mit. Dort hatte sie zuvor von dessen Alzheimer-Diagnose 2018 berichtet.



Tata hatte Rollen in TV-Serien wie «Verschollen zwischen fremden Welten», «Detektiv Rockford – Anruf genügt» und der Batman-Serie aus den 60ern. Doch am bekanntesten wurde er wohl als Nat Bussichio, Besitzer des Lokals Peach Pit, das zum Lieblingstreffpunkt befreundeter Teenager in «Beverly Hills, 90201» wurde. Tata spielte in allen zehn Staffeln der Hit-Serie aus den 90er-Jahren.