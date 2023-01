Luxemburg: Bevölkerung der Hauptstadt erlebt enormes Wachstum

«Zwischen 2017 und heute sind wir in der Hauptstadt von 116.328 auf 132.778 Einwohner gewachsen. Das sind 16.450 Menschen, die wir integriert haben, was ungefähr der Bevölkerung von Hesperingen entspricht. Das ist enorm», beschrieb Serge Wilmes (CSV), erster Schöffe von Luxemburg-Stadt, am Mittwoch. Innerhalb eines Jahres kamen mehr als 4000 Personen hinzu.

Unterschiedliche Profile?

Die Situation sei nicht ohne «zahlreiche Herausforderungen», räumte der Schöffe ein, angefangen bei der Wohnungssituation. Lydie Polfer erwähnte die 7000 Baugenehmigungen in den letzten fünf Jahren, die Nachfrage sei weiterhin sehr hoch. Auch die Infrastruktur müsse mit der Bevölkerungsentwicklung Schritt halten, merkte Serge Wilmes an und nannte die notwendigen Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr, in Fußgänger- und Fahrradwege, Kulturzentren oder Sportanlagen.