Chiapas: Bewaffnete entführen 14 Polizisten auf mexikanischer Landstraße

Ein bewaffnetes Kommando hat in Mexiko am Dienstag 14 Verwaltungsangestellte der Polizei entführt. Der Vorfall ereignete sich im südlichen Bundesstaat Chiapas, wie die örtlichen Behörden mitteilten.

Die Gewalt in der mexikanischen Grenzregion zu Guatemala ist in den letzten Monaten eskaliert. AP

In Mexiko sind 14 Polizeibeamte auf offener Straße entführt worden. Das Ministerium für Sicherheit und Bürgerschutz im Bundesstaat Chiapas teilte mit, die Entführung habe sich am Dienstag (Ortszeit) auf einer Landstraße ereignet und man versuche, die Opfer zu finden. Sie seien in einem Personaltransporter auf dem Weg in die Hauptstadt des Bundesstaates unterwegs gewesen, als sie von bewaffneten Angreifern in mehreren Lastwagen abgefangen worden seien, sagte ein Polizist aus Chiapas, der nicht namentlich zitiert werden wollte. Die Frauen in dem Fahrzeug seien freigelassen worden, während die Männer verschleppt worden seien.

Die Gewalt in der mexikanischen Grenzregion zu Guatemala ist in den letzten Monaten eskaliert. Hintergrund ist ein Territorialstreit zwischen dem Sinaloa-Kartell, das das Gebiet dominiert, und dem Jalisco-Kartell der Neuen Generation. Am Donnerstag war auf eine Vertreterin der Generalstaatsanwaltschaft in Tuxtla Gutiérrez geschossen worden. Die Frau wurde schwer verletzt, ihr Begleiter starb. Zuvor starben am 19. Juni bei einer Konfrontation zwischen dem Militär und mutmaßlichen Mitgliedern des organisierten Verbrechens ein Mitglied der Nationalgarde und ein Zivilist – unweit des Ortes, an dem nun die Polizisten entführt wurden.

Ungeachtet dieser Entwicklung hatte Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador während eines Besuchs in Chiapas am Freitag die Gewalt in der Region heruntergespielt. In dem Bundesstaat herrschten im Allgemeinen «Frieden und Ruhe», so López Obrador.