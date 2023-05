Luxemburg: Bewaffnete überfallen Rümelinger Tankstelle

Am Sonntagmorgen gegen 5.20 Uhr haben zwei Personen eine Tankstelle in der Rue des Martyrs in Rümelingen überfallen, wie die Police Grand-Ducale mitteilte. Die Mitarbeiter der Tankstelle seien bedroht worden und händigten den mutmaßlichen Dieben den Kasseninhalt sowie eine Stange Zigaretten aus.