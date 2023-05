Japan: Bewaffneter in Tarnkleidung greift Menschen an – mehrere Tote

In Japan sind bei einem bewaffneten Angriff mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Ein Mann mit Gewehr und Messer habe sich in der zentraljapanischen Stadt Nagano in einem Gebäude verschanzt, berichteten Polizei und Medien am Donnerstag. Eine Frau sei von dem Mann verfolgt worden und dabei gestürzt, schilderte ein Augenzeuge dem Fernsehsender NHK. Der Verdächtige habe dann mit dem Messer auf sie eingestochen. Als zwei Polizisten am Tatort ankamen, habe er auf die beiden Beamten geschossen.