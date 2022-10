Deutschland : Bewaffneter Mann an Fenster hält Einsatzkräfte in Atem

Im Dresdner Stadtviertel Leipziger Vorstadt entdeckten Passanten einen bewaffneten Mann an einem Fenster. Später brach in seiner Wohnung ein Brand aus.

Ein bewaffneter Mann hielt am Mittwochnachmittag die Einsatzkräfte in Dresden in Atem. (Symbolbild)

Ein bewaffneter Mann am Fenster eines Wohnhauses hat in Dresden einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Wie die Dresdner Polizei am Mittwochabend mitteilte, hatten Passanten einen Mann mit einer Pistole an dem Fenster gesehen.