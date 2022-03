Verdächtiger gefasst : Bewaffneter Mann sorgt für Großeinsatz an Saarbrücker Europagalerie

SAARBRÜCKEN – 130 Beamtinnen und Beamte waren am Dienstagmittag in Saarbrücken im Einsatz, nachdem ein Mann in der Innenstadt mit einer Waffe geschossen hatte.

Großeinsatz am Dienstagmittag in der saarländischen Landeshauptstadt: Über die Notrufnummer informierten Zeugen gegen 14.15 Uhr die Polizei, dass ein Mann in Fußgängerzone mit einer Schusswaffe «hantiere» – so die Polizei in einer Pressemitteilung – und in die Luft geschossen habe.

Uniformierte und zivile Kräfte, Bundespolizei sowie operative und Spezialeinheiten hätten aufgrund der Gefahrenlage und möglichen Bedrohungssituation daraufhin das Einkaufszentrum Europagalerie und angrenzende Gebäude gesichert.

Keine scharfe Schusswaffe

Gegen 16.10 Uhr sei schließlich ein 22-jähriger Tatverdächtiger festgenommen worden. Zeugenbefragungen hatten laut Polizei zu dem Mann geführt, der den Vorfall in einer ersten Vernehmung «grundsätzlich eingeräumt» und die ermittelnden Beamten zum Versteck der Waffe geführt habe. Derweil sei davon auszugehen, dass es sich nicht um eine scharfe Schusswaffe handele.

Bis zur Festnahme des Mannes waren nach Polizeiangaben rund 130 Beamtinnen und Beamte an dem Einsatz beteiligt.