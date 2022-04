Luxemburg : Bewaffneter Mann überfällt Tankstelle in Echternach

ECHTERNACH – Am Dienstagabend um 18 Uhr hat ein bewaffneter Mann eine Tankstelle in der Route de Diekrich überfallen. Der Täter ist derzeit auf der Flucht

Mit einem Messer bewaffnet, hat ein Mann am Dienstag gegen 18 Uhr eine Tankstelle in der Route de Diekirch in Echternach überfallen. Das teilt die Polizei mit. Der Angreifer forderte den Inhalt der Kasse und floh anschließend in Richtung Bollendorf.