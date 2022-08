Libanon : Bewaffneter Mann verlangt in libanesischer Bank seine Ersparnisse

In einer Beiruter Bank hat sich am Donnerstag ein bewaffneter Überfall mit einem außergewöhnlichen Motiv ereignet. Ein 42-jähriger Mann betrat nach Angaben eines Sicherheitsbeamten die Filiale der Bank im Bezirk Hamra mit einem Schrotgewehr und drohte, sich mit Benzin zu übergießen und in Brand zu stecken, sollten ihm nicht seine blockierten Ersparnisse ausgezahlt werden. Mehrere Angestellte, nach anderen Informationen auch noch zwei Kunden, würden als Geiseln festgehalten.