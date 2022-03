Polizeieinsatz : Bewaffneter soll Schule in Hamburg betreten haben

In der norddeutschen Millionenstadt Hamburg läuft zurzeit ein Polizeieinsatz. Ein mit einer Schusswaffe bewaffneter Jugendlicher soll ein Schulgebäude betreten haben.

In der Otto-Hahn-Schule in Hamburg kommt es am Mittag zu einem einem größeren Polizeieinsatz.

Ein mit einer Schusswaffe bewaffneter Jugendlicher soll sich am Dienstag womöglich Zutritt zu einer Schule in Hamburg-Jenfeld verschafft haben. Da nicht klar, ob der beobachtete Bewaffnete das Gebäude tatsächlich betreten habe oder nur in Richtung des Schulgebäudes und dann vielleicht an der Schule vorbeigegangen sei, habe die Polizei den Bereich um die Otto-Hahn-Schule gesperrt, twitterte die Polizei. «Das Schulgebäude wird vorsorglich aktuell durch Spezialeinheiten durchsucht.»