Düdelingen : Bewaffneter Tankstellen-Überfall – Zwei Personen auf der Flucht

DÜDELINGEN – Am Donnerstagabend betraten zwei Personen eine Tankstelle im Süden des Landes und bedrohten die Angestellten mit einer Waffe.

Um kurz nach 23.35 Uhr betraten zwei Personen eine Tankstelle in der Route de Luxembourg und bedrohten die Angestellten unter Vorzeigen einer Waffe. Dies teilt die Polizei am Freitagmorgen in einer Pressemitteilung mit.