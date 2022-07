Luxemburg : Bewaffneter Überfall – Polizei fahndet nach drei Männern

Die Police Grand-Ducale sucht am Donnerstagnachmittag nach den flüchtigen Tätern eines Raubüberfalls in Bettemburg. Wie sie auf Twitter schreibt, seien ersten Erkenntnissen zufolge drei Personen an dem Überfall auf einen Zeitungsladen auf der Route de Luxembourg beteiligt gewesen. Demnach sollen die Täter mit einem Messer bewaffnet gewesen sein.