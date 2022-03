Großeinsatz in Esch : Bewaffneter verschanzt sich in Haus

ESCH/ALZETTE – Die Police Grand-Ducale hat am Donnerstagabend die Place Boltgen abgeriegelt, nachdem sich ein Mann mit einer Waffe in einem Haus verschanzt hatte.

Rund 20 Polizisten waren am Donnerstagabend auf der Place Boltgen in Esch/Alzette im Einsatz. Nach Zeugenaussagen vor Ort hatte sich ein bewaffneter Mann in seine Wohnung geflüchtet.