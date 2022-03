Steinsel-Prozess : Beweisvideo wirft neue Fragen auf

LUXEMBURG - In der Affäre um den Tod des vierjährigen Luca in der Steinseler Maison Relais kommen neue Details ans Licht. Am Mittwoch wurde dem Gericht ein neues Beweisvideo gezeigt.

Der Prozess um den Tod des kleinen Luca wird bis zum 16. Mai dauern. Editpress

Der Prozess im Fall des sechsjährigen Luca geht nun weiter. Der Junge war im Oktober 2006 durch einen Schrank in der Steinseler Maison Relais getötet worden.

Der Anwalt des angeklagten Sicherheitsbeauftragten der Steinseler Einrichtung Jean-Marie W. zeigte ein Video, durch das er sich eine Entlastung für seinen Mandanten erhoffte.

Chaos am Eröffnungstag 2006

Stattdessen warf die Aufnahme mehr Fragen als zuvor auf. Sie zeugte von chaotischen Zuständen am Eröffnungstag der Maison Relais im September 2006. Das Video zeigte beispielsweise, dass die Schränke am 1. September 2006 noch nicht an der Wand standen, sondern vor einer Nische, in der sich ein Kind hätte verstecken und die Schränke kippen können.

Bei der Befragung nach der Filmpräsentation kam der kommunale Sicherheitsbeauftragte Jean-Marie W. arg ins Schwitzen. Er hatte keine Antwort parat, warum sich die Einrichtung in so einem Chaos bei der Eröffnung im September 2006 befand. Hätte sich der Sicherheitsbeuaftragte diesem auf den Bildern gesehenen Chaos widersetzen können? Auf diese Frage antwortete der Sicherheitsbeauftragte, dass er die Entscheidung für die Eröffnung der Einrichtung ja nicht genommen hatte.

Freispruch für beide Erzieher

Für die beiden Erzieher, Paul Z. und Jérôme M., forderten ihre Anwälte Freispruch. Der Prozess wird am Montag, den 16. Mai mit dem Strafantrag der Staatsanwaltschaft abgeschlossen.