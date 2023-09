Bewerber aus Drittländern: So will Luxemburg seinen Fachkräftemangel lösen

«Der Fachkräftemangel ist zu einem ernsten Problem für die wirtschaftliche Entwicklung Luxemburgs geworden», schreibt die nationale Arbeitsagentur Adem in einer Pressemitteilung am Freitag. Besonders betroffen sei der IT-Sektor, aber auch andere Branchen wie das Gesundheitswesen, Ingenieurdienstleister, der Finanzsektor und verschiedene Sparten der Baubranche.

Um dem entgegenzuwirken, sieht das neue Gesetz vom 7. August 2023 wichtige Änderungen bei der Einstellung von Fachkräften aus Drittländern vor. Demnach sollen Familienangehörige von Drittstaatsangehörigen, die sich rechtmäßig in Luxemburg aufhalten, künftig freien Zugang zum Arbeitsmarkt bekommen und keine Arbeitserlaubnis mehr benötigen.

Arbeitsmarkttest wird vereinfacht oder entfällt

Auch für Arbeitgeber werden die Verfahren vereinfacht. Die Adem veröffentlicht jedes Jahr eine Liste mit Sektoren, in denen ein großer Mangel an Arbeitskräften herrscht. Für diese Berufe müsse zukünftig auch keinen Arbeitsmarkttest mehr durchgeführt werden. «Das Zertifikat wird in diesem Fall innerhalb von fünf Tagen nach Eingang des Antrags ausgestellt», wird im Schreiben erklärt. Für alle anderen Stellen werde der Test weiterhin durchgeführt, jedoch mit verkürzten Fristen.