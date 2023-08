Bewerbungen laufen: Luxemburg vergibt vier Grundstücke für Baugemeinschaften

Auf dem freien Markt blockieren Spekulanten den Zugang zu Bauland. Luxemburg-Stadt will es anders machen und vergibt insgesamt vier Grundstücke an soziale Wohnkonzepte. Bereits 2017 hatte die Hauptstadt ein erstes «Baugemeinschaftsprojekt» in Belair und Bonneweg gewagt und zwei Grundstücke zur Verfügung gestellt. Nun werden Bewerber für vier weitere Grundstücke gesucht.

In der Rue de la Barrière 4 in Merl, der Rue Giselberg 39 und der Rue Baudouin 68 in Hollerich sowie der Rue du Kiem 73 in Neudorf, können sie sich ein neues Zuhause schaffen. Das kleinste Grundstück bietet Platz für drei bis vier Wohnungen, das größte für zwei. Wer sich im Verfahren durchsetzt, kann ein Grundstück entweder kaufen oder über einen Erbpachtvertrag – in der Regel – über 99 Jahre, pachten. Alle Bedingungen können unter habitatparticipatif.vdl.lu nachgelesen werden. Das teuerste Grundstück kostet insgesamt um die 3,8 Millionen Euro oder eine jährliche Erbpachtgebühr von 32.800 Euro.