Bitcoin: Bewertung der Kryptowährung ist in Luxemburg auf dem Nullpunkt

Die als Zukunft der internationalen Finanzwelt bezeichneten Kryptowährungen haben in den letzten Monaten einen steilen Absturz erlebt, der unter anderem zum Konkurs der Plattform FTX und zu hohen Verlusten für Krypto-Investoren geführt hat. Luxemburg ist hiervon nicht ausgenommen, auch wenn nach Ansicht von Fabrice Croiseaux, CEO der Firma InTech in Kayl und Spezialist für das Thema, sich die Besitzer im Großherzogtum vor allem in einer Warteposition befinden.

«Die Überzeugten kaufen eher, als dass sie verkaufen», meint der Fachmann, der sich anmaßt, auf eine mögliche Kurserholung zu spekulieren. Was die Auswirkungen des «Kryptowährungswinters» auf die langfristige Etablierung der Blockchain betrifft, so sei alles Ansichtssache. «Ich bin überzeugt, dass Bitcoin oder auch Ethereum hier sind, um zu bleiben. Insbesondere weil sich die Technologie bewährt hat», vertraut er L'essentiel an. «Die Sicherheit der Technologie ist nie in Frage gestellt worden», erklärt er.