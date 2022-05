Störung bei Kartenzahlung : Bezahlchaos in deutschen Läden ärgert Einkaufstouristen

Seit Dienstag sind in Deutschland Bezahlterminals des Herstellers Verifone außer Betrieb. Die Störung hat auch Luxemburger Einkaufstouristen auf dem falschen Fuß erwischt.

In Deutschland fallen zum Teil Bezahlterminals aus.

Wer in den vergangenen Tagen in Deutschland einkaufte, konnte in vielen Geschäften nicht mit Karte zahlen. Es habe vereinzelt auch Warteschlangen vor den Bancomaten gegeben. Wie ein Twitter-User schreibt, fallen die Bezahlterminals unter anderem im Aldi, im DM, im Rossmann, Edeka und noch bei weiteren Detailhändlern aus.