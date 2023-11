Bezahlsystem: Prozess gegen Google wegen Play Store beginnt

Das Verfahren in San Francisco beginnt am Montag und soll bis kurz vor Weihnachten dauern.

Das Unternehmen Google muss sich vor einem US-Bundesgericht wegen Vorwürfen verantworten, dass mit dem Bezahlsystem in seinem Play Store Preise für Verbraucher und App-Entwickler auf illegale Weise in die Höhe getrieben würden. Das Verfahren in San Francisco beginnt am heutigen Montag und soll bis kurz vor Weihnachten dauern. Vorgesehen ist unter anderem eine Aussage des langjährigen Google-Spitzenmanagers und derzeitigen Chefs des Mutterkonzerns Alphabet Inc., Sundar Pichai.