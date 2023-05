Deutsche Moderatorin : «Bezahlt gefälligst selber» – Barbara Schöneberger teilt gegen Influencer aus

«Die ziehen keinen Bikini mehr an, den sie sich selbst gekauft haben», so die Moderatorin.

Ihr eigenes Privatleben auf Social Media mit den rund 800.000 Followerinnen und Followern zu teilen, ist für sie ein Tabu. Bei ihr in der Agentur gäbe es einige Influencerinnen, die ihre Erfahrungen aus dem Berufsalltag teilen. «Die ziehen keinen Bikini mehr an, den sie sich selbst gekauft haben», so Schöneberger. Bei jeden Ferien werde vorher im Hotel angerufen und gefragt, ob es den Aufenthalt umsonst gibt, wenn dafür drei Posts gemacht werden. Der Moderatorin geht das Verhalten klar zu weit: «Bezahlt eure Öl-Massage gefälligst selber. Ihr seid alle Millionäre!», so die 49-Jährige, die selbst auf Werbung auf ihrem Kanal verzichtet.