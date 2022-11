Deutschland : Bezahlte Vaterschaftszeit soll 2024 kommen

Im Rahmen des Mutterschutzes werden Frauen ohnehin nach der Geburt ihres Kindes für eine gewisse Zeit bezahlt freigestellt. Bald sollen in der Bundesrepublik auch die Väter zwei Wochen bezahlt frei machen können.

Väter sollen, um sich nach der Geburt des Kindes zwei Wochen frei nehmen zu können, weder Urlaub noch Elternzeit in Anspruch nehmen müssen. (symbolbild)

Die deutsche Regierung will nach Angaben von Familienministerin Lisa Paus 2024 eine bezahlte Vaterschafts-Freistellung einführen. Eine Sprecherin des Ministeriums bestätigte am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur einen entsprechenden Bericht der Funke Mediengruppe. Im kommenden Jahr solle das entsprechende Gesetzesvorhaben auf den Weg gebracht werden, hieß es.

Geplant ist, dass Partner künftig nach der Geburt eines Kindes zwei Wochen lang bezahlt frei machen können, ohne wie bislang dafür Urlaub oder Elternzeit in Anspruch nehmen zu müssen. Die Neuerung beträfe den zweiten Elternteil, also in den allermeisten Fällen die Väter – da Mütter durch die gesetzlichen Regeln des Mutterschutzes nach einer Geburt ohnehin für einen gewissen Zeitraum bezahlt freigestellt werden. Die geplante Freistellung soll laut Paus im Mutterschutzgesetz verankert werden.