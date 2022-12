Istanbul : Bezeichnete Wahlräte als «Narren» – Erdogan will Rivalen zweieinhalb Jahre wegsperren

Kritiker sehen in dem Prozess den Versuch Erdogans, sich einen wichtigen Widersacher vom Hals zu schaffen.

Imamoglu und seine Frau Dilek am 14. Dezember nach Verkündigung des Urteils.

Ein türkisches Gericht hat den Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu wegen Beleidigung des Wahlrats zu zwei Jahren und sieben Monaten Gefängnis verurteilt. Außerdem verboten die Richter dem Politiker der oppositionellen Republikanischen Volkspartei CHP am Mittwoch, politisch aktiv zu sein, was zu seiner Amtsenthebung führen könnte. Es wurde erwartet, dass Imamoglu in Berufung geht.