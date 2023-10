Beziehung: Darum solltest Du Deinen Partner zum Hintergrundbild machen

Ständig fotografierst Du den Menschen, den Du liebst . Doch was machst Du mit den Bildern? Wenn sie im digitalen Fotoalbum verstauben, solltest du wohl anfangen, öfter durch Deine Fotos zu scrollen. Denn eine neue Untersuchung zeigt, dass Du dich verliebter fühlst, wenn Du Fotos Deiner besseren Hälfte anschaust.

Was ist Dein Hintergrundbild?

Die kürzlich im «Journal of Psychophysiology» veröffentlichte Studie zeigt, dass das einfache Betrachten von Bildern des Partners oder der Partnerin in Langzeitbeziehungen die Verliebtheit steigern kann. Ebenso kann sich die Bindung und Zufriedenheit in der Ehe oder der Beziehung dadurch erhöhen. Die Ergebnisse legen nahe, dass visuelle Reize eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung einer glücklichen Beziehung spielen können.