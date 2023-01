Misshandlungsprozess : Ehemalige Crèche-Leiterin bekommt dreijährige Haftstrafe

BOUS/LUXEMBURG – Ende letzten Jahres stand die ehemalige Leiterin der «Léiwen Léiw»-Kita wegen vorsätzlicher Körperverletzung an Minderjährigen vor Gericht. Am Donnerstag ist das Urteil gefallen.

Die ehemalige Erzieherin wurde am Donnerstag zu drei Jahren Haft, wovon zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurden, verurteilt.

Im vergangenen Jahr hat der Prozess gegen Maria N. wegen Körperverletzung an mindestens 15 Kindern und drei Mitarbeiterinnen begonnen. Bis 2017 war sie Leiterin der Kindertagesstätte «Léiwen Léiw» in Bous. Anfang Dezember hatte die Staatsanwaltschaft vier Jahre Haft und eine «angemessene Geldstrafe» für die Angeklagte gefordert.

Das Bezirksgericht Luxemburg hat am Donnerstagmorgen das Urteil verkündet. Maria N. wird in erster Instanz zu drei Jahren Haft, davon zwei auf Bewährung, verurteilt, wie «Tageblatt» schreibt. Die Angeklagte kann innerhalb von 40 Tagen in Berufung gehen. Sie hatte die Misshandlungsvorwürfe im Prozess bestritten.