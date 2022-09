Raumfahrt : Bezos-Rakete stürzt kurz nach Start ab

Am Montag ist eine Rakete von Jeff Bezos Raumfahrtunternehmens Blue Origin eine Minute nach dem Start in Texas erstmals vom Kurs abgekommen.

Es war die 23. Mission im Rahmen des Programms «New Shepard», benannt nach dem ersten Amerikaner im All, dem Astronauten Alan Shepard. Die Kapsel hatte Forschungsausrüstung sowie wissenschaftliche Experimente an Bor und erreichte eine Höhe von 100 Kilometern über der Erde. Die US-Luftfahrtaufsicht FAA kündigte eine Untersuchung an.

Zuletzt hatte Blue Origin im August sechs Menschen vom Westen des US-Bundesstaats Texas aus mit dem Raketensystem für einen Kurztrip ins All geschickt. Beim ersten Flug im Juli 2021 war unter anderem Amazon-Gründer Bezos selbst an Bord. Am zweiten im Oktober 2021 nahm der damals 90-jährige kanadische Schauspieler William Shatner teil, der mit seiner Rolle als «Captain Kirk» in «Star Trek» weltberühmt geworden war.