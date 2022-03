297,8 Millionen Euro : BGL BNP Paribas fährt deutlich mehr Gewinn ein

LUXEMBURG – Gut drei Jahre nach dem Zerfall und der Restrukturierung der Fortis-Gruppe hat BGL BNP Paribas 2011 sieben Prozent mehr Gewinn erwirtschaftet.

Die Bankengruppe BGL BNP Paribas hat im vergangenen Jahr ihr Gesamtergebnis in Luxemburg deutlich verbessert und einen Gewinn von 297,8 Millionen Euro eingefahren. Das sind sieben Prozent (20,8 Millionen Euro) mehr als 2010. Das erzielte Gesamtergebnis bezeichnete der Verwaltungsratsvorsitzende Gaston Reinesch bei der Vorstellung der Bilanz als «sehr anständig, wenn man die Zeiten bedenkt». Der größte Teil des Gewinns (252,4 Millionen Euro) wird an die Aktionäre ausgeschüttet. Davon fließen allein 85 Millionen Euro in die Staatskasse.