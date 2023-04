Luxemburg: BGL BNP Paribas schreibt trotz Turbulenzen schwarze Zahlen für 2022

Die BGL BNP Paribas hat am Donnerstag die Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2022 präsentiert. Die luxemburgische Bank weist einen Nettogewinn von 408,1 Millionen Euro auf, was einem Anstieg von vier Prozent im Jahresvergleich entspricht. Der luxemburgische Staat wird als Aktionär 86 der 253 Millionen Euro an Dividenden einstecken, die 2022 ausgeschüttet wurden. Béatrice Belorgey ist zufrieden mit dem Ergebnis, allen voran, weil es, mit dem Ende der Pandemie und dem Beginn des Ukraine-Kriegs, ein turbulentes Jahr war, das zu einer hohen Inflation führte.