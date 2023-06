Fußball: BGL-Ligue-Spieler Klein muss wegen Krankheit pausieren

Die traurige Nachricht hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet, seit sie am Sonntag vom ältesten Fußballverein Luxemburgs bekannt gegeben wurde. Der 35-jährige Julien Klein, Kapitän der Fola Esch, ist krank und wird in den nächsten Tagen eine drei bis sechs Monate dauernde Chemotherapie beginnen.

«Julien ist ein vorbildlicher Spieler, der viel mit dem Verein erlebt hat. Wir sind alle sehr betroffen und traurig über das, was ihm passiert ist», sagte Pascal Welter, der Sportdirektor des Vereins, am Montag gegenüber L'essentiel. In den sozialen Netzwerken gingen schnell Dutzende von Unterstützungs- und Solidaritätsbotschaften ein.