Bhad Bhabie: Rapperin macht bis zu 18 Millionen Dollar mit Onlyfans – im Monat

Bhad Bhabie verdiente 18 Millionen Dollar in einem Monat

In einem Screenshot, den sie auf ihrem Instagram-Profil teilte, zeigt sie ihre Einnahmen vom April bis November 2021. Während der acht Monate hat die Rapperin insgesamt ganze 38,6 Millionen US-Dollar mit ihren freizügigen Bildern gemacht. In ihrem ersten Monat hat die damals 18-Jährige über 18 Millionen US-Dollar verdient und brach so sämtliche Rekorde der Plattform. Auf Instagram teilte sie damals einen Screenshot ihrer Einnahmen der ersten sechs Stunden, in denen sie eine Million scheffelte und schrieb darunter: «Nicht schlecht für sechs Stunden, wir haben den sche**** Onlyfans-Rekord gebrochen.»