Ex-Youtuber-Traumpaar : Bibi äußert sich erstmals nach Trennung und Julian räumt mit Gerüchten auf

Das Youtuber-Paar Bibi und Julian Classen hat sich getrennt. Nun geben beide weitere Details bekannt und schaffen Vorwürfe um ein Fake-Liebes-Aus aus der Welt.

Bianca Classen (29) und ihr Ehemann Julian Classen meldeten sich vor wenigen Tagen nach einer längeren Social-Media-Pause zurück. Während die Influencerin sich besonders positiv auf ihrem Kanal zeigte, deutete Julian bereits eine dunkle Phase in seinem Leben an. Inzwischen ist klar, worauf diese zurückzuführen ist: Auf Instagram offenbart der 29-Jährige am Wochenende, dass Bibi sich von ihm getrennt hat.