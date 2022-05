Julian hütet die Kids : Bibi Classen knutscht im Liebesurlaub in Italien mit neuem Lover rum

Während ihr Ex in Deutschland auf die gemeinsamen Kids aufpasst, tauchen nur wenige Tage nach Bestätigung der Trennung erneut Knutschfotos der Influencerin mit ihrem Neuen auf.

Beim Schmusen erwischt

Während er mit Kuscheleinheiten seiner beiden Kids verwöhnt wird, scheint es sich auch seine Ex-Partnerin gut gehen zu lassen. Noch bevor sich die Fangemeinde vom Liebes-Aus erholen konnte, verhärten sich nämlich die Gerüchte um einen neuen Lover an Bibis Seite. Schon vor Julians Bestätigung der Trennung wurde sie am Bahnhof beim Fremdknutschen erwischt, gefolgt von verdächtigen Schnappschüssen am Flughafen. Jetzt strahlt Bianca in ihren Italien-Ferien – und zwar in der Gesellschaft von Timothy Hill, der zum Management der Youtuberin gehört.