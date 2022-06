Luxemburg: Bibliothekare auf Fahrrädern bringen frischen Wind nach Belval

An der Uni Luxemburg trafen auf sie ihre Kolleginnen und Kollegen. «Ich finde diesen Ort magisch. Eine Bibliothek zu bauen und dabei dieses Industrieerbe mit dem Hochofen zu erhalten, die Welt der Arbeiter mit der Welt der Forschung zu vermischen, das ist einfach fabelhaft», sagte Sophie Courtel, Leiterin der Mediathek in Elbeuf in der Normandie und Vorsitzende des Vereins Cyclo-Biblio. «Wir haben schon oft vom Learning Center gehört. Also haben wir es auf unsere Route gepackt». Das vor etwa zehn Jahren in Finnland entstandene Konzept will das Image der Bibliotheken in der Öffentlichkeit entstauben und den Fachleuten der Branche einen Austausch ermöglichen.