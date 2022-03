US-Wahlkampf : Biden attackiert Trump – und blamiert sich selbst

Der demokratische Präsidentschaftskandidat greift Amtsinhaber Donald Trump frontal an. Er wirft ihm Unfähigkeit und Scheitern vor. Dabei leistet er sich einen peinlichen Aussetzer.

«Sehe ich wie ein radikaler Sozialist aus?»

Bidens Aussetzer

Gleichzeitig leistete er sich einen seiner berühmt-berüchtigten Versprecher. Trotz Telepromter verlor er den Faden und sagte: «Covid has taken this year, just since the outbreak, has taken more than 100 year. Look, here's, the lives, it's just, it's, I mean, think about it. More lives this year than any other year for the past hundred years.» Auf Deutsch: «Covid nahm dieses Jahr, seit dem Ausbruch, nahm über 100 Jahre. Schaut, hier, die Leben, es ist, ich meine, überlegt mal. Mehr Leben dieses Jahr als alle anderen in den letzten hundert Jahren.» Ein Aussetzer, der weder auf Englisch noch Deutsch einen Sinn ergibt.