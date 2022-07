Negative Corona-Tests : Biden beendet «strikte Isolation»

Er wurde am Dienstagabend sowie erneut am Mittwoch negativ auf das Virus getestet, wie aus einem Schreiben seines Arztes Dr. Kevin O’Connor hervorgeht, das das Weiße Haus am Mittwoch veröffentlichte. Darin erklärte O’Connor die Behandlung des Präsidenten mit dem Medikament Paxlovid für beendet. Auch Fieber habe Biden nicht mehr. Auf dieser Grundlage sowie wegen der negativen Testergebnisse werde Biden die Maßnahmen zur «strikten Isolation» beenden.