Feminismus vs Fundamentalismus : Biden kontert mit Verordnung Abtreibungsurteil des Obersten Gerichts

US-Präsident Joe Biden hat eine Verordnung erlassen, mit der nach dem Urteil des Obersten Gerichts Frauen in allen Staaten weiter Zugang zu einer Abtreibung ermöglicht werden soll. Die Executive Order vom Freitag soll Strafen abschwächen, die Frauen bei einem Schwangerschaftsabbruch in einem Einzelstaat mit einer restriktiven Abtreibungsgesetzgebung drohen können. Biden erklärte am Freitag, dass noch weitere Schritte folgen müssten, um die Folgen der Aufhebung des Urteils Roe vs. Wade zu überwinden.