Uvalde : Biden sieht Chance für «rationalen» Ansatz beim Waffenrecht

Nach seiner Rückkehr aus Uvalde bekräftigt der US-Präsident, dass der Verkauf von Hochleistungswaffen eingeschränkt werden müsse. Doch ohne den Kongress kann er nichts verändern – er hofft auf «rationale Republikaner».

Der U.S. Präsident, Joe Biden will das Waffenrecht angehen.

US-Präsident Joe Biden hofft, dass sich nach dem Massaker in einer texanischen Grundschule im Kongress ein «rationaler» Ansatz für ein strikteres Waffenrecht durchsetzt. «Der zweite Verfassungszusatz war niemals absolut», sagte er am Montag in Washington, einen Tag nach seinem Besuch bei den Hinterbliebenen der 21 Todesopfer von Uvalde, darunter 19 Grundschulkinder.