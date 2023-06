Autsch!: Biden stürzt bei Auftritt vor Kadetten

Ein Sandsack soll Schuld am Sturz gewesen sein.

US-Präsident Joe Biden ist bei einer Abschlussfeier für Luftwaffenabsolventen gestürzt. Als der 80-Jährige gegen Ende der Veranstaltung am Donnerstag über die Bühne in Colorado gehen wollte, geriet er ins Stolpern und ging zu Boden. Ein Luftwaffenoffizier und zwei Sicherheitsbeamte halfen ihm wieder auf die Beine. Biden deutete auf die Stelle, an der er das Gleichgewicht verloren hatte und setzte sich unter den besorgten Blicken der Anwesenden wieder auf seinen Stuhl.