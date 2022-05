China : Biden – USA würden bei chinesischer Invasion in Taiwan eingreifen

In Tokio bezieht der US-Präsident Position zur Taiwan-Frage, bekundet nach japanischen Angaben seine Unterstützung für eine ständige Mitgliedschaft Japans im UN-Sicherheitsrat und wirbt für einen neuen Handelspakt.

US-Präsident Joe Biden hat im Rahmen seiner Asien-Reise Taiwan mit ungewöhnlich energischen Worten gegen China den Rücken gestärkt und seine Unterstützung für eine Aufnahme Japans als ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats in Aussicht gestellt. Zudem versprach er Ländern in Asien «konkrete Vorzüge» durch den Beitritt zu einem neuen Handelspakt, den Washington vorantreibt.

Biden kündigte nach Gesprächen mit Japans Ministerpräsident Fumio Kishida in Tokio für den Fall einer chinesischen Invasion in Taiwan ein militärisches Eingreifen der USA an. «Das ist die Verpflichtung, die wir eingegangen sind», sagte Biden. Der Auftrag, die selbstverwaltete Insel zu schützen, sei nach der russischen Invasion in die Ukraine noch stärker. Ein mögliches gewaltsames Vorgehen Chinas gegen Taiwan sei «einfach nicht angemessen» und würde «die gesamte Region aus der Bahn werfen und eine weitere Aktion sein, die dem ähnelt, was in der Ukraine passiert ist», sagte er.