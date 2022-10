Schwangerschaftsabbruch : Biden wirbt im Wahlkampf für bundesweites Recht auf Abtreibung

«Wenn sich die Republikaner mit einem nationalen Verbot durchsetzen, wird es keine Rolle spielen, wo Sie in Amerika leben», warnte der US-Präsident Joe Biden am Dienstag bei einem Auftritt in Washington. Er würde als US-Präsident zwar sein Veto gegen ein bundesweites Verbot einlegen, entscheidend sei aber, dass der Kongress ein bundesweites Gesetz verabschiede, welches das Recht auf Abtreibung schütze. «Und wenn der Kongress es verabschiedet, werde ich es im Januar unterzeichnen», versprach Biden.