Fans atmen auf : Bieber hatte doch einen tollen Geburtstag

Justin Bieber bezeichnete seinen 19. Geburtstag als «den schlimmsten aller Zeiten». Nun hat er seine Meinung wieder geändert.

Justin Bieber spart nicht gerne an besonderen Anlässen. Wie 20 Minuten Online berichtete, organisierte der Sänger eine Geburtstagsfeier im Wert von 11‘000 Euro im Londoner Edelclub «Cirque Du Soir». Jedoch machten wurde ihm ein Strich durch die Rechnung gemacht: Seine Freunde wurden an der Türe abgewiesen, weil sie zu jung (14 und 17) waren. Daraufhin twitterte Biebs enttäuscht «Worst Birthday» («Schlimmster Geburtstag»).

Nun nahm der Teeniestar auf der Foto-Plattform Instagram Stellung zu den Geschehnissen jener Nacht. So schreibt Justin: «Glaubt ihr wirklich, dass Will [Smith, Vater von Justins Freund Jaden] seinen 14-Jährigen in einen Club lässt?» Außerdem habe der Club seine Entourage aus Selbstschutz nicht reingelassen: «Die wollten der Presse einen Grund liefern, wieso wir nicht in ihrem lahmarschigen Club geblieben sind.» Justin und seine Freunde hätten den Club nach eigenen Angaben nämlich eh gleich wieder verlassen. Ja, ist klar, ne?