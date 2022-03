Gemeinsamer Song : Bieber und Miley twerken im Duett

Sie sind das aktuelle Dream-Team der Popmusik – immerhin wenn es um Skandale geht. Nun haben Justin Bieber und Miley Cyrus sogar einen gemeinsamen Song.

Stellen Sie sich vor, Itchy und Scratchy würden sich vereinen, um auf den Rest der Menschheit loszugehen. Ungefähr so fühlt es sich an, wenn man die Nachricht liest, dass Justin Bieber und Miley Cyrus zusammen Musik machen.

«Zeit zu twerken»

Der Name vermag allerdings nicht wirklich zu schockieren: Nach Mileys Auftritt an den MTV VMAs überrascht es wenig, dass der Song den Titel «Twerk» trägt. Dahinter steckt Biebers Freund Lil Twist. Er hat es geschafft, die beiden Enfants Terribles der aktuellen Popmusik in einem Song zu vereinen. Dieser soll auf Lil Twists kommendem Album «Don't Get It Twisted» vertreten sein, das Ende Jahr erscheint. Im Internet geistert der Song allerdings schon jetzt herum.