Ausgeh-Tipps : Bier, Nachwuchstalente und Denkmäler

LUXEMBURG - Zwischen dem Oktoberfest, dem Portugal Pop 2013, dem On Stéitsch-Festival und den Heritage Days gibt es an diesem Wochenende viel Auswahl.

Das Wochenende wird wieder einmal sehr festlich in Luxemburg. Diesmal gibt für jeden etwas. Besonders für diejenigen, die Hopfen und Malz lieben ...

Wer will noch ein Maß?

Auf dem Oktoberfest, das von Freitag bis Sonntag dauert, fließt das Bier an den Ufern der Alzette sowohl in Clausen, als auch in Alzingen in Strömen. Wie jedes Jahr, wird dort die Bierkönigin gekrönt. Und warum nicht danach nach Hesperingen, wo das Oktoberfest das ganze Wochenende über stattfindet.

Nachwuchstalente auf der Bühne

Konzerte, Tanz-Acts, Theatervorführungen, Fotoausstellungen und vieles mehr wird von über zwanzig Jugendgruppen im Carré Rotondes in Luxemburg-Stadt geboten, auf dem On-Stéitsch-Festival, das am Samstag von 14 Uhr bis Mitternacht stattfindet.

French Touch DJ Falcon

In der Gloss Bar ist am Freitagabend gute Musik am Start. DJ Falcon, der für seine Zusammenarbeit mit Daft Punk zu ihrem neuesten Album bekannt ist, bringt seinen ganz speziellen französischen Akzent im House zum Ausdruck. Und das beste? Der Eintritt ist kostenlos.

Portugal 2013 Pop

In einem anderen Stil, aber ebenso tanzbar ist die Musik, die in der Escher KuFa zur vierten Ausgabe des portugiesischen Pop-Festivals geboten wird. Wem die Namen Lúcia Moniz und Jorge Palma, der als portugiesischer Gainsbourg bekannt ist, etwas sagen, sollte hingehen.

Denkmalschutz und Steampunk

Das Thema der diesjährigen Denkmalschutz-Tage, die an diesem Freitag beginnen und bis zum 27. Oktober dauern, ist «Ass daat en Denkmal?» ( «Ist das ein Denkmal ?»). Die Gelegenheit für Geschichts-Fans und Neugierige, einen Zeitsprung zur Schuttburg in Kischpelt, das Brandenburger Burg oder das Schloss Meysembourg zu machen. Insgesamt dreißig Veranstaltungen werden angeboten.

Vergessen Sie auch nicht, einen Abstecher in den Fond de Gras zu machen, wo die Welt von Jules Verne auf der dritten Steampunk-Convention auferstehen wird. Am Samstag und Sonntag finden zudem das Festival der Magie und des Orients in der Abtei Neumünster statt.