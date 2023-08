Schlechte Idee: «Bierbräune» ist der gefährlichste Trend des Sommers

Gestank, Insekten und fehlende Beweise

«Die Anhänger dieses Trends behaupten, dass die im Bier enthaltenen Zucker und Säuren dabei helfen können, die Haut zu bräunen. Dazu kommen laut ihnen zusätzliche Vorteile durch Antioxidantien und Vitamine, die in bestimmten Bieren enthalten sind», erklärt Caroline Brooks, eine in Dubai ansässige Kosmetikerin, gegenüber dem Magazin «The Independant».

Kein Schutz vor UV-Strahlen

Es gibt keine gesunde Bräune

Die Dermatologin Dr. med. Marianne Meli, ärztliche Leitung der Zürcher Hautarztpraxis Dermanence, sieht das ähnlich: «Leider schützt Bräune nur sehr wenig vor UV-Strahlung und kommt nie an eine Sonnencreme heran. Bräunen als Sonnenschutz macht also keinen Sinn. Plus: Die Farbe ist immer ein Zeichen dafür, dass die Haut sich gegen den Angriff der UV-Strahlung wehrt. Am Satz ‹Es gibt keine gesunde Bräune› ist also durchaus etwas dran.»