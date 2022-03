London : Big Ben soll mehrere Monate lang verstummen

Seit dem Bau des Wahrzeichens von London vor über 157 Jahren ist die zweitgrößte Uhr der Welt fast ununterbrochen im Einsatz. Jetzt muss sie dringend restauriert werden.

Der Big Ben in London wird mehrere Monate lang verstummen. Ab Januar 2017 werde der Uhrturm am Parlament für 29 Millionen Pfund (37 Millionen Euro) restauriert, sagte dessen Hüter Steve Jaggs der Nachrichtenagentur AP. «Der Turm ist nicht instabil. Aber wenn wir nichts tun, wird es sehr viel schlimmer werden.»

Während der für drei Jahre veranschlagten Restaurierung sollen unter anderem Rostschäden am Dach und Wasserschäden am Mauerwerk des 160 Jahre alten Gebäudes repariert werden, sagte Jaggs.

Die riesige Uhr soll in dieser Zeit mehrere Monate lang gestoppt werden, damit die Uhrmacher des Parlaments auch an dem vier Meter langen Pendel arbeiten und die Uhrzeiger entfernen können. Die 13,5 Tonnen schwere Glocke wird in einer weiteren Phase der Bauarbeiten, in der sie gereinigt und auf Risse geprüft wird, ebenfalls nicht schlagen.