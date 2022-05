Saarland : Motorradfahrer bei Unfall bei Saarbrücken tödlich verletzt

SAARBRÜCKEN – Ein Motorradfahrer ist bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L126 zwischen Sulzbach und Saarbrücken ums Leben gekommen.

Ein Motorradfahrer ist bei einem schweren Unfall auf der L126 zwischen Saarbrücken und Sulzbach ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt war der 63-Jährige auf der L 126 von Saarbrücken nach Sulzbach in Fahrtrichtung Sulzbach unterwegs.

In Höhe Sulzbach/Neuweiler setzte dieser vermutlich zu einem Überholvorgang an. Der vor ihm fahrende Fahrer eines weißen Transporters wollte wohl ebenfalls überholen, wie die Polizei vermutet. Dabei stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.