Schwere Beinverletzung : Biker crasht in abbiegenden Lieferwagen

GRASS – Am Mittwochmittag kam es in der Rue Charles Kieffer zu einem Zusammenprall, bei welchem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Ein Motorradfahrer ist am Mittwochmittag in der Rue Charles Kieffer in Grass in einen abbiegenden Lieferwagen gekracht und hat sich schwer verletzt, wie die Police Grand-Ducale mitteilt. Der Biker hatte noch versucht auszuweichen, konnte die Kollision aber nicht mehr vermeiden.