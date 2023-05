Luxemburg: Biker kommt schwerverletzt ins Krankenhaus

Erneut hat sich ein Motorradfahrer auf den Straßen Luxemburgs schwer verletzt, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilt. Der Mann sei gegen 17.30 Uhr in der Rue Nelson Mandela in Esch/Azette mit einem Auto kollidiert. «An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Materialschaden», heißt es vonseiten der Police Grand-Ducale.

Der Biker musste mit schweren Verletzungen, unter anderem am Beim, per Krankenwagen ins nächste Krankenhaus gebracht werden. Erst am vergangenen Mittwoch war ein Motorradfahrer nahe Mondorf bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Am 19. Mai ist ein Fahrer mit seiner Maschine an einem Kurvenausgang von der Fahrbahn auf den Grünstreifen geraten und gegen die Leitplanke geprallt.